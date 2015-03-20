版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 20:38 BJT

表格：加拿大2月CPI较前月增长0.9%，较上年同期上升1.0%

路透3月20日 - 加拿大统计局周五公布，该国2月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.9%，较上年同期上升1.0%，汽油价格下滑继续令压抑通胀率。

加拿大2月核心CPI较前月上涨0.6%，较上年同期上涨2.1%。

较上月(%) 较上年同期(%)

2月 1月 2月 1月

整体CPI +0.9 -0.2 +1.0 +1.0

加拿大央行核心CPI +0.6 +0.2 +2.1 +2.2

经季节调整 +0.2 -0.2 -- --

注：路透调查分析师预测2月CPI中值为较前月增长0.7%，较上年同期上升1.0%；他们预估2月核心CPI较前月上涨0.5%，较上年同期上涨2.1%。(完)

(编译 高琦 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐