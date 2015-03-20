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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 14:19 BJT

台湾股市：小涨续创逾七年新高，下周料续高档震荡待美股指引方向

路透台北3月20日 - 台湾股市周五收盘小涨，续创逾七年新高，周线收高约1.78%。分析师指出，美股上日从高点小幅回跌，令已创波段新高的台股欠缺续涨动能，整日在9,700-9,750点间狭幅波动，短线料维持高档震荡整理格局，观望美股释出进一步方向。

台湾加权股价指数 微扬0.13%，报9,749.69点，前波收盘高位为2007年10月30日的9,757.93点；成交初值 为1,212.04亿台币，上交易日修正后为1,182.44亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，面对9,800点关口当前的心理压力仍在，近期仅剩落后补涨个股稍有表现，原先涨多个股仍略见压，短线台股指数暂在五日平均线9,630点上方游走，往下空间也有限，下周指数主交投料在9,600-9,800点。

“ 台股近关情怯，指数空间不大，小碎步盘坚。〞他说。

至于台湾央行将于下周四召开理监事会议，他指出，台湾利率政策向来以美国为马首是瞻，预料目前台湾利率政策不会出现太多变化，近期市场较为关注攸关美国经济基本面的数据表现。

美国股市周四多数走低，逆转昨日的涨势，因美元走强重压原油和其他商品价格，拖累能源和材料股走低。

亚洲股市周五仍旧涨跌互见。本地时间14:00，中国股市沪综指 上涨1.36%，日股 涨0.46%，香港股市 则走跌0.09%，韩国股市 亦跌0.03%。(完)
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