台湾股市：小涨续创逾七年新高，下周料续高档震荡待美股指引方向

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月20日 - 台湾股市周五收盘小涨，续创逾七年新高，周线收高约1.78%。分析师指出，美股上日从高点小幅回跌，令已创波段新高的台股欠缺续涨动能，整日在9,700-9,750点间狭幅波动，短线料维持高档震荡整理格局，观望美股释出进一步方向。
台湾加权股价指数 微扬0.13%，报9,749.69点，前波收盘高位为2007年10月30日的9,757.93点；成交初值 为1,212.04亿台币，上交易日修正后为1,182.44亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师表示，面对9,800点关口当前的心理压力仍在，近期仅剩落后补涨个股稍有表现，原先涨多个股仍略见压，短线台股指数暂在五日平均线9,630点上方游走，往下空间也有限，下周指数主交投料在9,600-9,800点。
“ 台股近关情怯，指数空间不大，小碎步盘坚。〞他说。
至于台湾央行将于下周四召开理监事会议，他指出，台湾利率政策向来以美国为马首是瞻，预料目前台湾利率政策不会出现太多变化，近期市场较为关注攸关美国经济基本面的数据表现。
美国股市周四多数走低，逆转昨日的涨势，因美元走强重压原油和其他商品价格，拖累能源和材料股走低。
亚洲股市周五仍旧涨跌互见。本地时间14:00，中国股市沪综指 上涨1.36%，日股 涨0.46%，香港股市 则走跌0.09%，韩国股市 亦跌0.03%。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率