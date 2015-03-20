表格：加拿大1月零售销售较前月下滑1.7%，12月修正后下滑1.8%

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透3月20日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大1月零售销售较前月下滑1.7%，为连续第二个月下滑，降至413.6亿加元。因汽油销售录得2008年11月来最大单月降幅。
11个分项中有七项的销售均下滑，占零售销售的83%。汽油销售下降8.8%，为连续第七个月下降。以销量计算，零售销售下滑1.2%。
(百分比变动) 1月 1月 12月(修正值) 12月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 -1.7 +1.2 -1.8 -2.0
扣除汽车/零部件 -1.8 -0.3 -2.0 -2.3
注：数据经过季节性调整。
分析师原预期1月整体零售销售下降0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)