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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 20:38 BJT

表格：加拿大1月零售销售较前月下滑1.7%，12月修正后下滑1.8%

路透3月20日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大1月零售销售较前月下滑1.7%，为连续第二个月下滑，降至413.6亿加元。因汽油销售录得2008年11月来最大单月降幅。

11个分项中有七项的销售均下滑，占零售销售的83%。汽油销售下降8.8%，为连续第七个月下降。以销量计算，零售销售下滑1.2%。

(百分比变动) 1月 1月 12月(修正值) 12月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 -1.7 +1.2 -1.8 -2.0

扣除汽车/零部件 -1.8 -0.3 -2.0 -2.3

注：数据经过季节性调整。

分析师原预期1月整体零售销售下降0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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