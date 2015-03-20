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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 15:00 BJT

全球商品：未来五年中国的黄金需求料持续增长，但增速放缓--巴克莱

但巴克莱指出，中国在黄金市场的影响力增强，金价将不会从中获得很大好处。

分析师称，“我们不认为这种趋势本身对价格有很大正面影响，因为很多其他地区的需求增长持平或下降。”

**其他大宗商品**

巴克莱称，随着中国经济加快从投资驱动转型至消费拉动，中国未来五年在大宗商品需求方面将发生“巨大变化”。

“目前市场共识是，(中国经济转型)将导致几乎对所有大宗商品的需求放缓，但我们仍认为中国会在很大程度上对全球市场产生冲击，”该银行表示。

该银行同时称，这种趋势下受到打击最大的将是工业金属，中国金属需求增长“在未来五年将急剧”放缓。

钢铁方面，汽车产业的快速发展料部分抵消基建支出和建筑活动结构性下滑的影响。

由于柴油、石化产品和残余燃料油增长萎缩，石油需求增长也将继续下降，但对原油需求的影响将被诸如汽油和航煤等精炼产品的更快增长所抵消。(完)

(编译 李春喜/秦德兴; 审校 高琦/王兴亚)
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