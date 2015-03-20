全球商品：未来五年中国的黄金需求料持续增长，但增速放缓--巴克莱

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
但巴克莱指出，中国在黄金市场的影响力增强，金价将不会从中获得很大好处。
分析师称，“我们不认为这种趋势本身对价格有很大正面影响，因为很多其他地区的需求增长持平或下降。”
**其他大宗商品**
巴克莱称，随着中国经济加快从投资驱动转型至消费拉动，中国未来五年在大宗商品需求方面将发生“巨大变化”。
“目前市场共识是，(中国经济转型)将导致几乎对所有大宗商品的需求放缓，但我们仍认为中国会在很大程度上对全球市场产生冲击，”该银行表示。
该银行同时称，这种趋势下受到打击最大的将是工业金属，中国金属需求增长“在未来五年将急剧”放缓。
钢铁方面，汽车产业的快速发展料部分抵消基建支出和建筑活动结构性下滑的影响。
由于柴油、石化产品和残余燃料油增长萎缩，石油需求增长也将继续下降，但对原油需求的影响将被诸如汽油和航煤等精炼产品的更快增长所抵消。(完)
(编译 李春喜/秦德兴; 审校 高琦/王兴亚)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率