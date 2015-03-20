中国金融：温州民商银行获准开业，为首批民营银行中第三家

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月20日 - 中国温州民商银行周五获准开业，为首批五家试点民营银行中第三家。这也是去年民营银行试点政策实施以来，浙江省内第一家民营银行。
浙江省银监局新闻稿称，温州民商银行注册资本20亿元人民币，业务范围包括吸收人民币存款，发放人民币贷款，办理国内结算以及票据、债券、银行卡等业务。
温州民商银行第一大股东正泰集团董事长南存辉出任民商银行董事长，原工商银行浙江省分行副行长兼温州分行行长侯念东出任行长。
南存辉在中国两会（全国人大和政协）间隙曾对路透表示，民商银行的13家股东来自不同行业，未来该行除服务于小微企业、社区、三农外，重点考虑发展上下游工业型企业的产业链金融。
银监会此前批准首批五家试点民营银行，包括深圳前海微众银行、天津金城银行、温州民商银行、浙江网商银行和上海华瑞银行。目前微众银行、华瑞银行均已获批开业。
中国今年政府工作报告提出，推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，成熟一家，批准一家，不设限额。(完) (发稿 李铮；审校 沈燕/张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率