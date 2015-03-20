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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 15:11 BJT

重发-日本金融：公共退休基金追随GPIF投资组合，将资金从债市转入股市

(重发以跟上红条)

路透东京3月20日 - 三支日本公共退休基金将追随政府退休金投资基金(GPIF)的模型投资组合，预计将把数十亿美元资金从债市转入股市。

这个模型投资组合吻合GPIF的资产配置目标，即减持低收益公债，增持股票，为首相安倍晋三提振经济并鼓励冒险意愿的计划内容之一。GPIF的资产配置目标是在去年10月采用的。

该资产组合的配置目标是35%投向日本政府公债，日本和外国股票各占25%，外国债券占15%。

根据路透的计算，假设这三家较小的养老基金也按照上述资产组合配置，将有大约3.58万亿日圆(300亿美元)资金流入日股。

这三家基金分别是规模为18.9万亿日圆的地方公务员共济组合联合会(Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Association)、7.6万亿日圆的国家公务员共济组合联合会(National Public Service Personnel Mutual Aid Association)和3.8万亿日圆的日本私立学校振兴共济事业团(The Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan)。(完)

(编译 白云/李春喜; 审校 李爽)
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