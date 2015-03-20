重发-日本金融：公共退休基金追随GPIF投资组合，将资金从债市转入股市

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(重发以跟上红条)
路透东京3月20日 - 三支日本公共退休基金将追随政府退休金投资基金(GPIF)的模型投资组合，预计将把数十亿美元资金从债市转入股市。
这个模型投资组合吻合GPIF的资产配置目标，即减持低收益公债，增持股票，为首相安倍晋三提振经济并鼓励冒险意愿的计划内容之一。GPIF的资产配置目标是在去年10月采用的。
该资产组合的配置目标是35%投向日本政府公债，日本和外国股票各占25%，外国债券占15%。
根据路透的计算，假设这三家较小的养老基金也按照上述资产组合配置，将有大约3.58万亿日圆(300亿美元)资金流入日股。
这三家基金分别是规模为18.9万亿日圆的地方公务员共济组合联合会(Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Association)、7.6万亿日圆的国家公务员共济组合联合会(National Public Service Personnel Mutual Aid Association)和3.8万亿日圆的日本私立学校振兴共济事业团(The Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan)。(完)
(编译 白云/李春喜; 审校 李爽)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)