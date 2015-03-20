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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 14:40 BJT

日本股市：日经指数触及15年新高，任天堂挫跌受获利了结打压

东证股价指数 上涨0.3%，报1,580.51点，JPX-日经400指数<.
JPXNK400>上扬0.2%，至14,356.35点。(完)
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