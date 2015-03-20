台湾债市：五年债殖利率微收扬，下周观望发债计画及新债标售变数厘清

* 五年公债殖利率从区间低位微弹 * 短线台债变数较多观望气氛转浓 * 下周104/6区间料在1.00-1.07% 路透台北3月20日 - 台湾指标五年期公债104/6期 周五殖利率从区间低位 微幅收扬。交易员指出，由于美国指标10年公债并未释出进一步方向，104/6殖利率仅随美 债跌深微弹，下周观望第二季发债计画及新债标售结果等变数厘清。 他们认为，尽管台债殖利率大幅修正，104/6空单上日不减反增至146亿台币，显示多空 对峙局面难解，且下周变数较多令观望气氛转浓，包括下周一公布发债计画、周二104/6标 售及周四台湾央行召开理监事会议，短线104/6殖利率料陷入区间整理。 “下周主要看104/6殖利率拉回蛮多是否影响标债意愿。”一位大型证券交易员说。 另有银行台债交易员表示，根据国库署近期对外释出的说法，新一季发债计画可望减量 发行，对多方较为有利，但证券交易员则称，市场预期下季长券端每期发债金额将缩减至35 0亿台币，但随着保险业资金持续转进国际板债券，料长券端标售利率仍将续处高档，至于 五年券发债规模则较不会出现变化。 台湾财政部国库署长凌忠嫄此前对路透称，第二季公债发行规划每期公债的发行量，将 视届时到期资金弹性运用，不排除将单期公债的发行额落往例的区间低位。 至于央行今年首季理监事会议部分，交易员认为，目前市场对台湾升息预期并不强烈， 但仍须关注台湾央行总裁彭淮南对美联储谈话的最新回应，预料对台债不致造成过于负面的 冲击。 美国中短期公债收益率周四小涨，从数周低位反弹，因市场认为，尽管美国联邦储备理 事会(FED/美联储)昨日发布的声明基调温和，但仍朝最终升息又迈进了一步。指标10年期公 债价格 尾盘回落8/32，收益率报1.98%，周三尾盘报1.95%。 交易员预估，下周五年债104/6发行前交易区间暂估1.00-1.07%；10年债104/5区间则暂 看1.55-1.60%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +0.32 1.0367 1.0321-1.0444 239.5 10 104/5 -0.20 1.5700 1.5675-1.5720 6.0 台湾股市周五收盘小涨，续创逾七年新高，周线收高约1.78%。分析师指出，美股上日 从高点小幅回跌，令已创波段新高的台股欠缺续涨动能，整日在9,700-9,750点间狭幅波动 ，短线料维持高档震荡整理格局，观望美股释出进一步方向。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 3月20日(五)：台湾经济部公布2月外销订单；欧元区经常帐收支；欧元区经常帐收支； 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会参加 小组讨论会；澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5700 5 104/6 1.0367 3 104/1 没有成交 2 104/3 0.6600 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)