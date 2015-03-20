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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 15:15 BJT

国际油市：布兰特原油跌向每桶54美元，周线料将连续第三周下滑

4月美国原油期货 大跌0.34美元，至每桶43.62美元，可能连续第五周录得跌幅。该期约周五到期。

“美国原油库存过去10周连续增加，已升至80年来的最高水平，这成为了除科威特之外的又一供应面担忧，”OptionsXpress驻悉尼的市场分析师Ben Le Brun说。

科威特石油部长周四称，OPEC别无选择，只能守住市场份额，不能减产，重申该国认为OPEC将在6月份的下次会议上维持立场不变。

伊拉克南部石油出口3月份增加，因导致2月份发货推迟的恶劣天气已经结束，该国原油出口量将有望恢复到纪录水平。这也令油价承压。

一位欧洲的谈判者周四称，六大国不太可能在未来几日与伊朗就核计划达成框架协议，因各方仍在关键问题上存在分歧。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/汪红英；审校 孙茉莉/蔡美珍)
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