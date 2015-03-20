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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 14:52 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：临近周末市况淡静，美元下滑

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* 欧元兑美元涨0.24%，澳元兑美元涨0.54%，新西兰元兑美元升0.5%，美元兑人民币下滑0.19%

* 日股日经指数上扬0.43%，沪综指涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扬升0.11%，美国10年期公债收益率报1.9581%，美国原油跌0.77%

* 希腊总理承诺实施改革，以获取资金解燃眉之急

* 日本央行总裁黑田东彦称，没有迹象显示全球酝酿“汇率战”

* 澳洲央行总裁称，从矿业荣景引领的成长中转型不会一帆风顺

* 欧洲开盘技术图(r.reuters.com/dec27t)

(完)

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