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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 15:25 BJT

香港个股：佳兆业境外债权人拒绝重组建议，称公司不会走向破产

路透香港3月20日 - 代表一群佳兆业 债券境外持有人的律师周五表示，拒绝接受公司提出的重组建议，并称公司拥有良好资产，不会走向破产。

陷于财困的中国房地产商--佳兆业稍早提出重组六笔境外高息债券的建议，包括削减票息和延长还款期限。

代表佳兆业境外债权人的律师事务所Kirkland & Ellis合伙人Neil McDonald表示，投资者已拒绝签署支持协议。

佳兆业原拟与现有高息票据及可换股债券持有人订立重组支持协议，该等持有人须于3月20日或以前签立。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
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