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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 15:12 BJT

台湾个股：宏达电董事会决议由王雪红担任执行长

路透台北3月20日 - 台湾智能手机大厂--宏达电 周五董事会决议，由董事长及共同创办人王雪红担任执行长；原执行长周永明将担任产品研发的新职务。

宏达电 周五股价收平盘报141.5台币。(完)

(记者 高洁如; 审校 林高丽)
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