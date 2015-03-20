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市场报道 | 2015年 3月 20日 星期五 16:13 BJT

欧洲已公布经济指标--2015/3/20

国家             时间   较前月(季)(%)               上月(季)(%)              较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国                第四季            +0.5  r                   +0.7  f                    +2.7  r
 德国                第四季            +0.7  r                   +0.1  f                    +1.6  r
 法国                第四季            +0.1  p                   +0.3  f                      --  
 意大利              第四季            持平  r                   -0.1  f                    -0.5  r
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                   1月            -0.9                      持平                       +0.3  
 德国                   2月            +0.9  f                   -1.1  f                    +0.1  f
 法国(HICP)             2月            +0.7                      +0.1  f                    -0.3  
 意大利(HICP)           2月            +0.3  f                   -2.5  f                    +0.1  f
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                   1月            -0.5                      -0.5  r                    -1.8  
 德国                   2月            +0.1                      -0.6                       -2.1  
 法国                   1月            -0.9                      -0.9                         --  
 意大利                 1月            -1.1                      -0.7  r                    -2.9  
 
 失业率                           当月(季)%                 上月(季)%                             
 英国                11-1月             5.7                       5.7                             
 德国                   2月             6.5  @                    6.5  @                          
 法国                第四季            10.4  p                   10.3  r                          
 意大利                 1月            12.6  @                   12.7  @ r                        
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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