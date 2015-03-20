《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为路透中文新闻为您整理的(3月16日-20日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周累计劲扬0.86%，创2008年以来的逾七年最大单周涨幅。市场解读到央行短期保持人民币汇率稳中偏强的意图，且美联储3月利率决议声明偏鸽派，美元升势暂歇后，此前在贸易顺差创出历史新高时持汇观望的企业开始集中结汇，而进口企业陷入观望，共同驱动本周人民币急升；但周五尾盘因美元多头逼空而回吐部分涨幅。
公开市场操作: --虽然中国央行公开市场当周连续四周净回笼，但七天逆回购利率下调及到期MLF(中期借贷便利)放量续做的组合拳，表明央行仍在通过“量”和“价”的联动调节，进一步明确货币政策的宽松指向。
分析人士指出，面对仍不乐观的经济形势，国务院常务会议提出灵活有效运用货币政策工具，为政策的继续放松预留了充分空间；而随着外部压力稍显减缓，货币政策的施展空间加大，未来降准、降息、下调逆回购利率以及定向工具MLF等多种工具组合有望继续发力。
债市: --银行间市场现券本周表现谨慎，因资金价格未能如期回落，加之地方债务置换压力，机构不敢贸然介入。相对而言，央行下调公开市场逆回购利率，以及后半段七天回购的实质下行，则明显推低IRS。未来还要继续关注资金价格走势，以及政策动向。
票据: --中国票据市场当周转贴利率小幅波动，流动性整体仍属宽松格局，票据市场交易亦较为活跃；不过由于资金价格仍然偏高，票据利率向下动力依旧有限，未来是否有进一步下行空间仍看资金利率动向。
股市: --当周沪综指 收盘近七年首次站上3,600点，周涨幅7.3%创三个半月最佳单周表现。本周沪综指突破前高后连续拉涨，场内热点板块轮动加速，量能明显放大助推大盘连创新高，而成交热络再度激活投资者热情，市场多头气氛浓厚。周末中国证监会新闻发言人表示，近期中国股市的上涨有其必然性和合理性，但在目前经济下行压力较大、部分股票估值较高、杠杆资金较活跃的情况下，投资者仍需要注意市场风险。
期市: --本周沪铜震荡走跌1.87%，盘中最低报每吨41,120元，为逾一个月新低。受到强势美元压制以及中国春节过后需求回升缓慢，铜价一度跌至逾一个月跌点，但因预期美联储推迟升息以及一个铜矿生产受阻，铜价又小幅回升，但全周走势仍走弱。沪铜主力合约 周五收报每吨42,040元，上周为42,840元。
--本周沪金先抑后扬，最终几近收平，中止之前连续五周跌势，不过盘中最低报224.50元，为近四个半月新低。因预期美联储发布货币政策将利空金价，金价在本周前期大幅下跌，但随后美联储温和立场重挫美元，刺激金价回升，基本收复本周前期跌幅，最终持平于上周末水平。沪金主力合约 本周五收报237.40元，上周为237.20元。(完) (整理 边竞/倪蔚丹/张晓翀/李文科/李宏薇; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率