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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 15:59 BJT

《焦点》日本央行总裁否认出现全球“货币战争”迹象

“我们还没有完全消除通缩心态，”黑田东彦说。“我们有足够多的工具对抗通缩和实现物价目标。”

有人批评日本央行的刺激计划没有作用，黑田对此反驳道，消费者物价连续上涨了20个月，为1998年以来的最长连涨之势。

黑田还补充称，基本工资去年上涨，为约20年来首次，他表示希望企业能继续涨薪，以鼓励消费者提高支出，而不是把钱存起来。

日本央行2013年4月正式采用质化和量化宽松(QQE)措施，去年10月又扩大了QQE规模，以推动日本通胀率升向2%。日本深陷通缩已有15年之久。

但核心消费者通胀率1月放缓至0.2%，主要因为油价下跌带来压力，使得市场持续预期央行将进一步放宽货币政策。

黑田东彦重申，如果基础通胀放缓主要受能源价格下跌推动，市场就不应期待日本央行再次宽松政策。(完)

(编译 李春喜/孙茉莉/白云; 审校 蔡美珍/李爽)
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