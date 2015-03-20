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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 15:44 BJT

金属期市：伦铜下跌，但印尼矿厂生产受阻予以支撑

不过根据工会官员，该公司有库存可供港口运输，这减弱了对近期供给的影响。

0700GMT，LME三个月期铜 报每吨5,819美元，周四收报5,850。周四该合约上涨3.2%，创下2月初以来最大单日涨幅。

沪铜 上涨1%至42,020元人民币。

交易员表示，美联储的加息步伐或不会过快，这种观点也提振了基本金属市场。

期铝 报每吨1,780美元，在今日稍早温和上涨后有所回落。有进一步迹象显示市场的供给过剩态势没有缓解。

期镍 下跌70美元至每吨13,700美元，不过交易员表示，贸易数据显示，12月-1月全球镍市的供给过剩程度下降70%，仍令期镍获得支撑。

交易员表示，美元走弱也刺激了对大宗商品的买兴。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王洋; 审校 白云/李春喜)
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