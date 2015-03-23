台湾已公布经济指标--2015/3/23

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 1月 +8.14% +7.76% r 3/23 -- 季调失业率 1月 3.78% 3.82% r 3/23 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 2月 -0.19% -0.94% 4/8 -- ) 外汇存底(亿美元) 2月底 4,178.26 4,159.03 4/7 -- 商品出口(y/y) 2月 -6.7% +3.4% 4/8 -- 商品进口(y/y) 2月 -22.4% -4.8% 4/8 -- M2货币总计数(y/y) 1月 +5.86% +5.85% 3/25 -- *外销订单(y/y) 2月 -2.7% +8.1% 4/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 191.8 +150.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +18.2 +41.8 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +3.35% +4.32% r -- -- (Q4统计值) (Q3统计值) 重贴现率(%) 12月18日 1.875% 1.875% 3/26 1.875% 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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