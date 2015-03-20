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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,174亿韩元，连续第六日买超

路透首尔3月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资
在韩国股市买超2,174亿韩元，为连续第六日买超，期间累计买超规模为1
.55万亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     3月20日       217.4     -224.1          23.4
     3月19日       396.6     -143.1        -232.5
     3月18日       329.9     -242.8         -60.8
     3月17日       498.9       96.7        -594.9
     3月16日         6.1      -25.7           8.0
     3月13日       104.6      -47.6         -63.5
     3月12日      -120.3      -80.4         181.6
     3月11日        90.6     -354.7         260.5
     3月10日        79.7     -203.8         118.3    
     3月 9日       -60.4     -183.4         233.3
     3月 6日       283.9     -151.9        -140.7
     3月 5日       122.7     -116.3          27.8
     3月 4日       234.3     -326.5          93.1
     3月 3日       179.9     -181.7          -4.6
     3月 2日       157.3     -106.0         -50.9
     ----------------------------------------------
    本月以来     2,521.1   -2,291.2        -202.0
    ----------------------------------------------
    今年以来     2,807.7   -2,432.7      -1,758.6
    ---------------------------------------------- (完)
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