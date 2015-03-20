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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 15:44 BJT

《汇市简讯》美元/日圆技术面多空讯号并陈，因美元回升

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    * 随着美元/日圆自周三低点119.29反弹，我们态度偏空
    * 空头最迫切需要的是让日线收在一目均衡转换线及基准线下方
    * 转换线及基准线目前分别位于120.66及120.08
    * 多头则是需要攻克周四高点121.04，才能提高上涨潜力
    * 技术图表：link.reuters.com/ryb44w
    (完)
      
    

 (编译 张明钧; 审校 白云)
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