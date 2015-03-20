《中国信用市场观察》利率汇率联动的大国思路

作者 徐永

路透上海3月20日 - 中国央行3月份在降息后，又两次下调公开市场逆回购利率共20个BP，经济下行压力下，监管层降低利率水平的意图较为明显。一般理解，汇率今年也应该贬值助推外贸经济，但本周人民币即期汇率和中间价，在年初一段贬值后强势走升，呈现所谓令人费解的局面，市场对汇率后期走势分歧也在加大。

影响汇率短期波动的因素一般较多，比如本周人民币汇率就难脱美元指数调整的原因。受美联储相对温和的经济前瞻态度影响，美元指数在前期冲高到100点后，本周最低下探到97点下方，引发全球其他国家汇率同步调整，日圆、欧元、英镑、澳元和人民币本周走势一度都较为强劲。

而抛开人民币汇率短期波动，在中国国际收支双顺差局面逐渐改变的大背景下，中国利率汇率联动的关系料也将在今年呈现不同以往的局面，所谓大国模型也将更有用武之地。

具体而言，用利率工具调节国内经济，影响经常账户和资本账户，并传导到汇率上的通道，将可能更为顺畅，汇率走势可能更加依赖和服从国内实际利率和实体经济的走势，而不是服务于国际收支。

这也是大国模型中，货币政策优先考虑经济对内平衡，而不是优先考虑对外平衡的要义所在。国际收支平衡让位于经济增长、通胀等目标，汇率走势将摆脱“不可能三角”中保持固定汇率的小国模型，叠加中国有意推动的汇率双向波动，今年利率汇率联动值得期待。

外管局国际收支司司长管涛此前曾撰文《大国汇率的政策选择》指出，汇率应作为工具而非目标，摆正汇率政策的位置，增加汇率弹性。

**利率汇率联动格局改变**

利率汇率的联动关系，一般通过经常账户和资本账户两个渠道进行。具体而言，比如利率上升，经常账户渠道，出口企业成本上涨，出口恶化，经常项目逆差，汇率贬值；但从资本账户渠道，国内外利差扩大，可能导致资本流入，汇率升值。

当然汇率也可以通过这两个渠道反过来影响利率，比如汇率贬值，资本账户渠道，为避免资本外逃，利率可能需要加息对冲；经常账户则可能由于购买力下降，而需要降息对冲。

以利率影响汇率而言，最终汇率升贬值，可能还要看对那个账户的影响大，以及资本流入的情况。

以中国2005年汇改以来的情况来看，用银行间7天质押加权利率与CPI的利差，模拟实际利率走势，可以看到，利率对两个账户的影响基本是正常的。

实际利率整体呈现不断上升的局面，资本账户多数时间维持正流入，经常账户方面，2006年下半年到2008年初的利率明显下降，伴随了期间经常账户的高位增长；金融危机后，实际利率的继续走升，经常项目顺差也在收窄。

欲浏览中国利率汇率联动关系图，请点选 ttp://link.reuters.com/vyb44w

欲浏览中国资本项目和经常项目走势图，请点选 link.reuters.com/zyb44w

虽然利率对国际收支两个账户的影响基本符合原理，但由于中国人口红利等因素的利好，实际利率的上升并没有最终导致经常项目逆差乃至汇率贬值出现，双顺差的局面，导致外汇占款被迫持续投放，汇率继续升值。

可以看到，2014年之前，由于双顺差的存在，中国利率汇率的联动，在汇率环节被其他因素对冲了。

但随着人口红利、实际利率、经济潜在增长速度降低等诸多影响，双顺差的局面大概率将逐渐消失，事实上，综合国际收支两个项目季度差额的表现，2014年第四季度，经常项目顺差611亿美元，资本和金融项目逆差-912亿美元，总体是逆差301亿美元，是2000年第三季度以来的首次季度总体逆差。

这意味着没有双顺差的保护，利率汇率联动可能更加趋于正常化，比如经济下行，利率下降，经常项目改善，但资本项目可能恶化，汇率走势更加震荡灵活。

当然这是在央行不以国际收支目标确定汇率政策前提下，即大国模型优先考虑对内均衡的前提下，这在2014年已经部分有所体现。

2014年5月份，在汇率扩大波幅后，实际利率整体下降，贸易顺差持续走好，即期汇率走升，四季度利率上升，汇率贬值，由于资本账户后三个季度持续逆差，显示利率与即期汇率的联动，边际上受经常账户的影响可能更大些。

值得注意的是，人民币即期汇率和有效汇率对比来看，2014年11月以来两者的走势是相反的，这可能与去年四季度资本流出压力超预期有关。资本流动的波动性加大，这可能会增加利率汇率联动模型的复杂性。

**汇率走势**

今年较有可能仍是这种情况，上半年的经济下行压力，利率下降趋势，将十分有利于贸易顺差的改善，但大概率超过资本流出压力，从而整体国际收支仍然是顺差，汇率其实有升值压力。

事实上，今年前两个月，中国外贸顺差继续保持高位，月均超过600亿美元。

当然，这是在没有考虑外汇超预期流入的因素下，比如近期欧洲央行的量化宽松政策，就可能对冲去年下半年来较大的资本流出压力，资本重新开始流入，继续推升汇率走升。

这也不考虑央行继续引导贬值的取向，以及利率传导机制的顺畅。特别是后者，比如虽然央行已经连续两次降息，但如果发生去年三季度的情况，实体经济融资成本降不下来，无论出口还是整体基本面吸收降息的利好将大打折扣。