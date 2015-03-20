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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 17:15 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月20日

路透伦敦3月20日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 341,750 -850

锡 10,175 -5

铅 234,875 -150

锌 524,075 -3,250

铝 3,976,650 +23,950

镍 430,482 -1,338

铝合金 26,720 -140

NASAA 74,420 -260

注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 李爽) (编译 张明钧; 审校 白云)
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