《中国债市每日综述》10年国债期货首秀收涨，现券相对偏弱IRS续下行

* 10年国债期货首日上市，主力合约收涨

* 现券收益率日内波动频繁，最终较上日小降

* 七天回购再跌近20bp，带动IRS继续明显下行

* 关注资金价格跌势以及政策动向

路透上海3月20日 - 中国10年期国债期货周五首日上市，主力合约以涨报收。银行间市场利率互换(IRS)在七天回购明显下行带动下继续下探，其中一年跌幅接近10个基点(bp)。相对而言，现券走势偏弱，收益率震荡整理后仅小跌。

交易员称，七天期回购连续回落是近日IRS走低的主要原因，对现券来说，其绝对水平依旧偏高，需要继续观望变化。政策方面，市场对降准等政策仍有预期，惟未兑现前，介入长债心态谨慎。

10年期国债主力合约T1509 摸高后回落，收报97.09元人民币，较基准价上涨0.94元，或0.98%。

华中一银行交易员表示，今日现券收益率“下来一点，幅度不大，也就2-3个点吧。”

她并指出，七天回购利率不断下行利好短券，但目前绝对水平依旧较高，要继续关注其回落进程，以及公开市场逆回购利率的变化动向。

10年期国开行活跃券150205券最新报价 在3.8800%/3.8600%，上日尾盘为3.9200%/3.8950%。

**流动性持续宽松**

银行间市场流动性持续宽松，主要回购利率继续下行。七天期品种开盘价连续第二日低开近20个基点(bp)，其引导意味相当浓厚，由于资金供给泛滥，盘中减点融出时有浮现。

交易员表示，资金宽泛局面不改，加之逆回购利率再降及回购开盘价连续低开，市场对资金价格稳步回落预期偏乐观，至于向下的空间有多大，还要进一步观望央行的后续对于量价的调控动作，下周的公开市场操作仍是关注焦点。

“漫天都是钱，而且(回购利率)开盘价格有意回调，好明显的，”北京一券商交易员称。

东北一银行交易员表示，近日人民币汇价出现反弹，看空力量有所削弱，央行稳定汇率的压力降低也会使未来基础货币供应趋于稳定，有利于资金市场保持充裕。