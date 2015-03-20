全球金市：金价持稳在两周高点附近，本周涨幅料为1月以来最大

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
但美联储对于经济复苏表达出较为谨慎的论调，并下调了成长和通胀预估，对美元强势表示了担忧。
“被视作温和的美联储声明、空头回补以及新的买需都继续为黄金提供动能，”汇丰分析师James Steel说道。
在美联储声明出炉后，全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust出现2月20日以来的首次净流入，这也提振市场人气。
实货市场上，中国买需稳定，上海黄金交易所的升水周五报在每盎司6-7美元的强劲水准。持续的实货买需料将进一步支撑金价。
其它贵金属方面，白银 和铂金 料将录得周线上涨，之前两周都为下跌。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1171.2 0.3 0.03
现货银 16.08 -0.02 -0.12
现货铂金 1121.95 -1.45 -0.13
现货钯金 764.47 -0.68 -0.09
COMEX期金 1170.5 1.5 0.13
COMEX期银 16.09 -0.024 -0.15
汇率
欧元/美元 1.0666
美元指数 99.03
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李春喜/高琦 审校 孙茉莉)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率