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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 16:06 BJT

全球金市：金价持稳在两周高点附近，本周涨幅料为1月以来最大

但美联储对于经济复苏表达出较为谨慎的论调，并下调了成长和通胀预估，对美元强势表示了担忧。

“被视作温和的美联储声明、空头回补以及新的买需都继续为黄金提供动能，”汇丰分析师James Steel说道。

在美联储声明出炉后，全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust出现2月20日以来的首次净流入，这也提振市场人气。

实货市场上，中国买需稳定，上海黄金交易所的升水周五报在每盎司6-7美元的强劲水准。持续的实货买需料将进一步支撑金价。

其它贵金属方面，白银 和铂金 料将录得周线上涨，之前两周都为下跌。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1171.2 0.3 0.03

现货银 16.08 -0.02 -0.12

现货铂金 1121.95 -1.45 -0.13

现货钯金 764.47 -0.68 -0.09

COMEX期金 1170.5 1.5 0.13

COMEX期银 16.09 -0.024 -0.15

汇率

欧元/美元 1.0666

美元指数 99.03

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李春喜/高琦 审校 孙茉莉)
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