台湾汇市：台币小贬但实质交易稳于区间，观望下周央行议息会议

* 美元脱离美联储会议后的低点 * 外资的进出不大 * 明日实质交易区间先在31.3-31.6 路透台北3月20日 - 台币兑美元 周五收盘小贬，但实质交易区间仍稳 。汇银人士指出，国际美元远离美联储会议后的低点，外资进出动向不大，汇价估将稳于近 期区间，下周将观望台湾央行的季度议息会议。 汇银人士指出，今日盘初外资略有汇入，进口商则有美元买盘，全日汇市交投自上日的 热络转淡，成交量偏小。至于下周台湾央行的议息会议，由于国际油价明显下滑令台湾通膨 温和，金融市场几乎没有人预期台湾央行会升息。 〞可能美联储会议以后大家都需要休息一下，而且也要周末了，〞一位外商银行交易员 说。 前述交易员也认为，台湾央行看似并不希望各方对台币行情有过多的预期，先前台币看 贬风潮盛行，央行也未大力促贬台币以刺激出口，因此估计短期内台币的区间可能仍在31.3 00-31.600之间盘整。 **台湾央行议息会议** 汇银人士认为，美国联邦储备理事会议之后，国际美元逢高有获利了结的卖盘，预期短 期内美元的波动会大一些。只不过，FOMC会议后台币虽走强，但却也没有升破先前的区间高 位，因此并不预期台币的区间会有所变化。 一位外商银交易员则表示，台湾明年1月就要总统大选，目前通膨又没有走高的疑虑， 经济成长也温和。大环境中亚洲所有的央行又还在降息，种种因素让台湾央行没有非要调升 利率的必要。至于台币汇价，还是稳定为上。 台湾央行26日(下周四)将召开季度理监事会议，金融市场预估本次利率连15季度维持不 变在1.875%。 〞台湾央行应该还是两头操作，把台币控制在区间之内。〞交易员说。他们认为，台币 实质交易的汇价一直处于31.3-31.7的区间，先前一度美元走强，台币也未能有效贬破32关 卡，未来央行料仍将让台币动态稳定。 韩元兑美元 收在1,123，上交易日收在1,117.2。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点在价平附近。一个月 美元/台币远汇 尾盘报31.490/31.510，上日收在31.445。 交易员预估，短期之内台币主要实质交易将落在31.300-31.600之间。今日台币主要交 易区间在31.440-31.498，上日交易区间在31.377-31.465。 本周全球重要经济事件和数据包括： 3月20日(五)：欧元区经常帐收支；欧元区经常帐收支；美国亚特兰大联储 总裁洛克哈 特发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会参加小组讨论会；澳洲央行总裁史 蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话。 下周全球重要经济事件和数据包括： 3月23日(一)：美国2月成屋销售年率;欧元区3月消费者信心指数初值;克里夫兰联储总 裁梅斯特发表演讲;美联储副主席费舍尔发表演说。 3月24日(二)：中国3月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值、法国、德国、欧元区3月 Markit PMI初值、美国2月CPI、每周平均实质所得、美国2月新屋销售、美国旧金山联邦储 备银行总裁威廉姆斯演说。 3月25日(三)：德国3月IFO企业景气判断、现况及预期指数、美国2月建筑许可年率修正 值、美国2月耐久财订单、欧洲央行管委利卡宁记者会、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯演 说。 3月26日(四)：德国4月Gfk消费者信心指数、欧元区2月M3货供额、民间贷款、美国3月M arkit综合及服务业PMI、日本2月所有家庭支出、就业数据、日本2月全国CPI、3月东京CPI 、博鳌亚洲论坛2015年年会、圣路易士联邦储备银行总裁布拉德演说、亚特兰大联邦储备银 行总裁洛克哈特发表谈话、台湾央行第一季理监事会议。 3月27日(五)：中国1-2月规模以上工业企业利润、美国第四季GDP终值、美国第四季个 人消费支出(PCE)物价指数、美国第四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信 心指数终值。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.548 31.502 31.440-31.559. 31.550 6.66 10.48 元太外汇经纪公司 31.548 31.500 31.442-31.550 31.550 3.04 6.03 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.030/-0.005 -0.040/-0.015 (完)