泰国经济：央行调降今年成长及出口预估，因政府支出进度落后且信心不振

路透曼谷3月20日 - 泰国央行周五调降2015年经济成长率估至3.8%， 三个月前的预估值为4.0%，该行称原因在于政府支出进度落后，且民间信 心不振。 泰国央行预估2016年经济成长率为3.9%。这是该行首度对明年经济提 出预估。 泰国军方于去年5月掌权，希望能够终结政局动荡，期能恢复信心并 提振国内经济活动，但至今仍难以让经济步入正轨。 泰国央行副行长Mathee Supapongse在一记者会表示，央行同时将201 5年出口成长率预估由原先的1%降为0.8%。 泰国2014年经济仅成长0.7%。 央行并提到，2015年整体通胀率预估为0.2%，远低于12月时预估的1. 2%；核心通胀率则预估为1.2%，持平于12月看法。该行认为泰国并无通缩 迹象。 泰国央行提到，经济成长的下档风险偏多。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)