更新版 1-港股业绩：华润创业去年业绩首现亏损，拟今年推出电商业务

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(新增记者会内容)
路透香港3月20日 - 业务涉及零售、啤酒、食品和饮料制造的华润创业 周五宣布，去年业绩转盈为亏，为公司自1992年＂借壳＂上市以来首见，主要受到与Tesco(乐购) 的合营拖累零售业务板块表现；公司管理层并维持合营于未来三至五年可达收支平衡的预期。
华创并计划今年推出电商业务，首席财务黎汝雄在业绩发布会上称，希望公司在电商业务上“稳健发展”，并称“现在十个有九个做B2C的，都在亏损”。他表示，将于今年的6、7月份推出电商试点，再根据试点效果决定推广速度。
近年内地电商发展蓬勃，对传统零售业带来一定的冲击。黎汝雄提到，合作伙伴Tesco在英国亦减少家电产品，增加了诸如眼镜这种被电商替代不了的产品，还增加了餐馆和咖啡厅来综合运营。他认为，这是华创今后可能会走的道路。
截至去年底止年度，华创的净亏损为1.61亿港元，2013年度为净利19.08亿港元。公司建议派末期息每股0.16港元，全年派息0.27港元，与2013年度相同。
公布业绩前，华创早盘收低0.66%，午盘股价持稳，收盘微升0.13%，报15.08港元。大市恒生指数 收跌0.38%。
华创表示，若扣除资产重估之税后收益，去年的核心净亏损为7.94亿港元。公司本月初已发出业绩亏损之预警。
期内，华创的零售业务净亏损8.73亿港元，扣除资产重估及出售主要非核心资产／投资后的核心净亏损为13.59亿港元。至于啤酒业务的净利亦按年倒退19%至7.61亿港元。食品业务净利下滑75%至1,300万港元。饮品业务是唯一盈利上升的板块，净利按年升1.2倍至2.37亿港元。
华创表示，公司去年5月完成与Tesco筹组合资企业，公司对零售业务的资产组合收益进行了内部评估，识别出表现欠佳的店舖及资产，拨备约8亿港元，主要包括资产减值损失及提前终止店舖租约的赔偿款项。
华创预期，公司的中短期盈利将因中国反奢侈政策、电子商务行业带来的竞争，及并入中国Tesco商店的亏损而受到影响。虽然预期公司的盈利能力会较为反覆，但应该于短期至中期逐渐感受到向好趋势，与Tesco 之合资企业亦将有助推动公司的长远发展，进一步加强零售业务的竞争优势。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (发稿 梁慧仪/周哲；; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率