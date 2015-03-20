更新版 1-港股业绩：华润创业去年业绩首现亏损，拟今年推出电商业务

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路透香港3月20日 - 业务涉及零售、啤酒、食品和饮料制造的华润创业 周五宣布，去年业绩转盈为亏，为公司自1992年＂借壳＂上市以来首见，主要受到与Tesco(乐购) 的合营拖累零售业务板块表现；公司管理层并维持合营于未来三至五年可达收支平衡的预期。

华创并计划今年推出电商业务，首席财务黎汝雄在业绩发布会上称，希望公司在电商业务上“稳健发展”，并称“现在十个有九个做B2C的，都在亏损”。他表示，将于今年的6、7月份推出电商试点，再根据试点效果决定推广速度。

近年内地电商发展蓬勃，对传统零售业带来一定的冲击。黎汝雄提到，合作伙伴Tesco在英国亦减少家电产品，增加了诸如眼镜这种被电商替代不了的产品，还增加了餐馆和咖啡厅来综合运营。他认为，这是华创今后可能会走的道路。

截至去年底止年度，华创的净亏损为1.61亿港元，2013年度为净利19.08亿港元。公司建议派末期息每股0.16港元，全年派息0.27港元，与2013年度相同。

公布业绩前，华创早盘收低0.66%，午盘股价持稳，收盘微升0.13%，报15.08港元。大市恒生指数 收跌0.38%。

华创表示，若扣除资产重估之税后收益，去年的核心净亏损为7.94亿港元。公司本月初已发出业绩亏损之预警。

期内，华创的零售业务净亏损8.73亿港元，扣除资产重估及出售主要非核心资产／投资后的核心净亏损为13.59亿港元。至于啤酒业务的净利亦按年倒退19%至7.61亿港元。食品业务净利下滑75%至1,300万港元。饮品业务是唯一盈利上升的板块，净利按年升1.2倍至2.37亿港元。

华创表示，公司去年5月完成与Tesco筹组合资企业，公司对零售业务的资产组合收益进行了内部评估，识别出表现欠佳的店舖及资产，拨备约8亿港元，主要包括资产减值损失及提前终止店舖租约的赔偿款项。

华创预期，公司的中短期盈利将因中国反奢侈政策、电子商务行业带来的竞争，及并入中国Tesco商店的亏损而受到影响。虽然预期公司的盈利能力会较为反覆，但应该于短期至中期逐渐感受到向好趋势，与Tesco 之合资企业亦将有助推动公司的长远发展，进一步加强零售业务的竞争优势。(完)

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