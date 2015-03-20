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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 18:01 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币创逾三个月新高后收盘转跌，因尾盘美元多头逼空

* 人民币创逾三个月新高后收盘转跌
    * 人民币本周上涨0.86%，创逾七年最大周涨幅
    * 因尾盘美元多头逼空
    * 短期人民币继续小升可期但大涨概率低

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京3月20日 - 中国人民币兑美元 即期周五转而收跌，早盘触及逾三个
月新高后升幅尽数回吐；中间价因隔夜美元指数反弹而下跌。交易员称，尾盘美元多头逼空
令部分人民币多头止损，购汇盘与止损共同驱动人民币迅速由升转跌。

    人民币尾盘走势跌宕起伏，一度快速走弱逾两百个点子后又大幅回升。交易员称美元突
然走强的支撑偏虚，因并未见到大企业购汇盘，应该只是美元多头在逼空。美元急涨后几无
买入报价，人民币随之缩窄跌幅。短期人民币小升仍可期，但大幅升值概率较低。
    
    “短期内肯定胳膊拧不过大腿。...短期内（美元）肯定是上不去的，人民币升值方向
肯定还会走，但是走到多深，我觉得也不会太多，不会升破去年年初的高点。”一股份行交
易主管称。
    
    在周二至周四连三日大涨的推动下，人民币兑美元本周周涨幅达0.86%，创逾七年单周
最大涨幅。前次周涨幅高点为2007年12月28日当周所创。
    
    市场人士认为，本周人民币即期大幅走升与美联储不急于加息关系不大，主要还是由央
行的主动引导向客盘集中结汇过渡。人民币从此前在跌停位附近不停晃悠到急转直升，显示
其中定然包含央行引导的因素，但这并不意味着是央行直接入市干预，银行间市场彼此做市
也可以打压美元。
        
    浦发银行金融市场部研报称，近期支持人民币走强的事件性因素也在增多。包括英国、
法国、德国等更多国家在3月31日前申请加入中国倡导和筹建的亚洲基础设施投资银行，同
期“一带一路”的战略具体方案也将发布，这均需要人民币汇率保持强势。
        
    全球汇市方面，欧元兑美元周五小涨，料录得18个月最佳周度表现，受美元抛压提振。
此前美联储在利率问题上的表述语气谨慎，令美元承压。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
       
 在岸市场人民币兑美元             今日                 上日       升贬
 即期成交价格                     6.2062               6.1961     -0.16%
 中间价                           6.1496               6.1460     -0.06%
 成交额                           302亿美元                       
                                                                  
 日内美元/人民币相对于中间价最大  1.19% (上限±2%)     日高       日低
 波幅                                                             
 日内波动幅度(pips)               420                  6.1805     6.2225
 2015年来即期升贬值幅度           -0.04%                          
 1年期美元/人民币掉期升水         2090                            
                                                                  
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间17:27     今日                 上日       
 1年期NDF                         6.3800/6.385         6.3765     
 CNH即期                          6.2147/6.2167        6.215      
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）   

 (发稿 倪蔚丹; 审校 林高丽)
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