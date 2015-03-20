更新版 1-中国汇市：人民币创逾三个月新高后收盘转跌，因尾盘美元多头逼空

* 人民币创逾三个月新高后收盘转跌 * 人民币本周上涨0.86%，创逾七年最大周涨幅 * 因尾盘美元多头逼空 * 短期人民币继续小升可期但大涨概率低 (新增收盘报价和评论) 路透北京3月20日 - 中国人民币兑美元 即期周五转而收跌，早盘触及逾三个 月新高后升幅尽数回吐；中间价因隔夜美元指数反弹而下跌。交易员称，尾盘美元多头逼空 令部分人民币多头止损，购汇盘与止损共同驱动人民币迅速由升转跌。 人民币尾盘走势跌宕起伏，一度快速走弱逾两百个点子后又大幅回升。交易员称美元突 然走强的支撑偏虚，因并未见到大企业购汇盘，应该只是美元多头在逼空。美元急涨后几无 买入报价，人民币随之缩窄跌幅。短期人民币小升仍可期，但大幅升值概率较低。 “短期内肯定胳膊拧不过大腿。...短期内（美元）肯定是上不去的，人民币升值方向 肯定还会走，但是走到多深，我觉得也不会太多，不会升破去年年初的高点。”一股份行交 易主管称。 在周二至周四连三日大涨的推动下，人民币兑美元本周周涨幅达0.86%，创逾七年单周 最大涨幅。前次周涨幅高点为2007年12月28日当周所创。 市场人士认为，本周人民币即期大幅走升与美联储不急于加息关系不大，主要还是由央 行的主动引导向客盘集中结汇过渡。人民币从此前在跌停位附近不停晃悠到急转直升，显示 其中定然包含央行引导的因素，但这并不意味着是央行直接入市干预，银行间市场彼此做市 也可以打压美元。 浦发银行金融市场部研报称，近期支持人民币走强的事件性因素也在增多。包括英国、 法国、德国等更多国家在3月31日前申请加入中国倡导和筹建的亚洲基础设施投资银行，同 期“一带一路”的战略具体方案也将发布，这均需要人民币汇率保持强势。 全球汇市方面，欧元兑美元周五小涨，料录得18个月最佳周度表现，受美元抛压提振。 此前美联储在利率问题上的表述语气谨慎，令美元承压。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2062 6.1961 -0.16% 中间价 6.1496 6.1460 -0.06% 成交额 302亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 1.19% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 420 6.1805 6.2225 2015年来即期升贬值幅度 -0.04% 1年期美元/人民币掉期升水 2090 离岸人民币市场,北京时间17:27 今日 上日 1年期NDF 6.3800/6.385 6.3765 CNH即期 6.2147/6.2167 6.215 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹; 审校 林高丽)