香港金融：财务公司按揭贷款占比约1%，不影响银行体系稳健性--金管局

路透香港3月20日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，本地财务公司的按揭贷款金额占市场整体比重约1%，不会影响银行体系的稳健性。

金管局上月底向银行发出收紧物业按揭的指引，然措施推出后一些“上车”较难的准买家或会由银行转向不受金管局监管的财务公司申请物业按揭贷款，以突破金管局按揭上限规定。

金管局副总裁阮国恒在金管局专栏《汇思》撰文指出，获银行提供融资的财务公司于去年末涉及以物业抵押的贷款总额约92亿港元，跟本港银行业总体约9,900亿港元未偿还住宅按揭贷款总额比较，仅约1%，可见财务公司借出的置业贷款金额并不足以影响香港楼市的发展。

此外，45间香港银行向59间财务公司提供融资的总额只有270亿港元，占银行体系总贷款额不足0.4%，比例甚低。当中，有提供物业相关贷款的29间财务公司从银行取得的资金总额为200亿港元。

“因此，这些财务公司是否稳健，并不会对银行体系带来系统性影响。”他说。

金管局的法定职能是监管银行及维持银行体系的稳定，而财务公司牌照由警务处发放，金管局只能透过了解银行的贷款对象从中评估财务公司的物业贷款活动。

不过阮国恒指出，上述的统计数字已涵盖大部分市场上比较活跃的财务公司。

他并称，第七轮逆周期措施推出至今三周，社会的讨论大多集中在对楼价及用家的即时影响，但楼市发展受多重因素影响，逆周期措施旨在确保一旦周期逆转时，银行以至整个金融体系都有足够的抗震能力，而不是作为试图扭转楼市周期的工具。

面对过去半年楼市复苏且不断升温，金管局2月底公布即时推出新一轮三项逆周期措施，进一步收紧按揭贷款，以防范楼市炽热对银行体系构成风险。市场人士认为，此举有助中小型物业市场降温，稳定楼价。

美联储在本周三的政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性。金管局认为，市场需要预备联储局逐步将息率从极低水平调升至较正常水平，而由于港元与美元挂钩，在这个过程中会引发港元资金流入美元，这是香港货币环境回复较正常状况的必经阶段。（完）