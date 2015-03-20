欧元债市：欧元区公债收益率下跌，ECB购债计划隔离希腊危机

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
希腊要获得新资金，所剩时间已经不多，许多人担心当前的僵局有可能导致希腊被淘汰出欧元区。
欧洲央行购买其他欧元区国家债券的行动进入第二周。西班牙 和意大利 10年期公债收益率各下跌3个基点，均报1.22%。
“希腊仍是局部问题，因为欧洲央行正在购买许多债券，”RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic表示。“欧洲央行量化宽松仍是主要驱动因素。”
葡萄牙10年期债券收益率 跌4个基点至1.68%。高评级的德国10年期公债收益率 跌1个基点至0.18%。
所有债券收益率均接近纪录低位。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/李爽 审校 王洋/高琦)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。