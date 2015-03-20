欧元债市：欧元区公债收益率下跌，ECB购债计划隔离希腊危机

希腊要获得新资金，所剩时间已经不多，许多人担心当前的僵局有可能导致希腊被淘汰出欧元区。

欧洲央行购买其他欧元区国家债券的行动进入第二周。西班牙 和意大利 10年期公债收益率各下跌3个基点，均报1.22%。

“希腊仍是局部问题，因为欧洲央行正在购买许多债券，”RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic表示。“欧洲央行量化宽松仍是主要驱动因素。”

葡萄牙10年期债券收益率 跌4个基点至1.68%。高评级的德国10年期公债收益率 跌1个基点至0.18%。

所有债券收益率均接近纪录低位。(完)

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