更新版 1-台湾数据：2月外销订单意外衰退，3月能否回升视传统货品而定

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(新增经济部官员说法)
路透台北3月20日 - 台湾2月外销订单意外下滑，经济部周五指出，主要受春节长假影响，使得厂商将订单提前或延后，此外，国际油价续处低档以及钢铁价格持续下滑，都是造成订单金额下滑的原因。
展望3月，经济部统计处处长林丽贞在记者会中表示，虽然资通讯产品接单需求仍增加，但上半年较下半年少。传统接单货品(机械、塑橡胶、化学品、基本金属制品)金额能否止跌回升将是关注重点。
“一升(资通讯产品)一降(传统接单货品)之间能补多少，下个月就清楚了。”她说。
大众银行分析师陈森林认为，非电子产品如化学、原物料相关产品因国际油价下跌导致价格不佳，预估这个负面因素影响到今年中为止，要观察的是电子产品接单，尤其来自于苹果的订单若无法接续，则今年订单很难维持去年荣景。
经济部稍早公布，2月外销订单较上年同期减2.7%，逊于于市场预估的成长4.95%。
经济部表示，精密仪器因部分厂商触控面板订单减少，中小尺寸面板受国际竞争激烈影响，量缩价跌。塑橡胶制品因油价下跌，产品价格下滑；另外，基本金属制品，受中国大陆钢铁产能过剩削价竞争影响，使国际钢铁价格继续下跌。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：
2015年2月 2015年1月
外销订单 -2.7 +8.10
路透调查 +4.95 --
订单区域
中国大陆(含港) -8.1 +3.9
美国 +9.1 +24.7
欧洲 +8.3 +16.8
日本 -30.5 -22.6(完)
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台湾经济数据新闻请点击 (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率