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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 17:04 BJT

更新版 1-台湾数据：2月外销订单意外衰退，3月能否回升视传统货品而定

(新增经济部官员说法)

路透台北3月20日 - 台湾2月外销订单意外下滑，经济部周五指出，主要受春节长假影响，使得厂商将订单提前或延后，此外，国际油价续处低档以及钢铁价格持续下滑，都是造成订单金额下滑的原因。

展望3月，经济部统计处处长林丽贞在记者会中表示，虽然资通讯产品接单需求仍增加，但上半年较下半年少。传统接单货品(机械、塑橡胶、化学品、基本金属制品)金额能否止跌回升将是关注重点。

“一升(资通讯产品)一降(传统接单货品)之间能补多少，下个月就清楚了。”她说。

大众银行分析师陈森林认为，非电子产品如化学、原物料相关产品因国际油价下跌导致价格不佳，预估这个负面因素影响到今年中为止，要观察的是电子产品接单，尤其来自于苹果的订单若无法接续，则今年订单很难维持去年荣景。

经济部稍早公布，2月外销订单较上年同期减2.7%，逊于于市场预估的成长4.95%。

经济部表示，精密仪器因部分厂商触控面板订单减少，中小尺寸面板受国际竞争激烈影响，量缩价跌。塑橡胶制品因油价下跌，产品价格下滑；另外，基本金属制品，受中国大陆钢铁产能过剩削价竞争影响，使国际钢铁价格继续下跌。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2015年2月 2015年1月

外销订单 -2.7 +8.10

路透调查 +4.95 --

订单区域

中国大陆(含港) -8.1 +3.9

美国 +9.1 +24.7

欧洲 +8.3 +16.8

日本 -30.5 -22.6(完)

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台湾经济数据新闻请点击 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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