版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 17:39 BJT

路透调查：日本第一季短观企业信心料呈上扬，2月核心通胀率料续跌

**CPI、就业和家庭支出数据**

政府将在下周五发布2月核心通胀数据，预计将显示通胀率进一步放缓。

调查显示，若扣除上调消费税的影响，2月扣除生鲜食品但包含油品的核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期增长0.1%。若计入上调消费税的影响，2月核心CPI料较上年同期增长2.1%。

日本央行总裁黑田东彦称，央行尚未完全消除通缩心态，拥有足够的工具来对抗通缩和实现物价目标。

调查显示，日本2月失业率预计将从1月的3.6%降至3.5%，求才求职比率料从1月的1.14升到1.15，这将为1992年3月以来最高。

政府希望趋紧的就业市场能推升薪资并促进民间消费成长，这将进而带动企业增加投资，形成良性循环，从而引领日本经济走出长达数十年迟滞。

但调查显示，日本2月家庭支出料按年下滑3.2%，这将为连续11个月下降，不过降幅低于1月的5.1%。

日本政府将于3月27日当地时间上午8:30（3月26日2330GMT）公布CPI、就业和家庭支出数据。同一日还将出炉2月零售销售数据，预计按年下滑1.5%，1月零售销售为按年下降2.0%。（完）

(编译/审校 蔡美珍/李春喜/高琦/白云/李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐