路透调查：日本第一季短观企业信心料呈上扬，2月核心通胀率料续跌

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
**CPI、就业和家庭支出数据**
政府将在下周五发布2月核心通胀数据，预计将显示通胀率进一步放缓。
调查显示，若扣除上调消费税的影响，2月扣除生鲜食品但包含油品的核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期增长0.1%。若计入上调消费税的影响，2月核心CPI料较上年同期增长2.1%。
日本央行总裁黑田东彦称，央行尚未完全消除通缩心态，拥有足够的工具来对抗通缩和实现物价目标。
调查显示，日本2月失业率预计将从1月的3.6%降至3.5%，求才求职比率料从1月的1.14升到1.15，这将为1992年3月以来最高。
政府希望趋紧的就业市场能推升薪资并促进民间消费成长，这将进而带动企业增加投资，形成良性循环，从而引领日本经济走出长达数十年迟滞。
但调查显示，日本2月家庭支出料按年下滑3.2%，这将为连续11个月下降，不过降幅低于1月的5.1%。
日本政府将于3月27日当地时间上午8:30（3月26日2330GMT）公布CPI、就业和家庭支出数据。同一日还将出炉2月零售销售数据，预计按年下滑1.5%，1月零售销售为按年下降2.0%。（完）
(编译/审校 蔡美珍/李春喜/高琦/白云/李爽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率