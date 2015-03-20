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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 17:08 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月20日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周四重挫，尽数回吐周三在美联储宣布政策决议后录得的所有涨幅。跌势在1.0610美元止步，接着略有反弹。我仍然相信周三的涨势是2月26日至3月13日跌势的61.8%回档位，空头会再度做空，推动汇价跌破1.0610美元。该关口被突破后，会再次下探1.0460。我们的动能研究证明了我的看法。相对强弱指标尽管高于50，但趋势向下，似乎在准备跌破它的均衡障碍；而乖离率的移动平均值(MACD)已经触顶，有可能很快跌破它的触发位。至于整体趋势，欧元/美元的价格结构仍显示汇价长期内呈跌势。欧元/美元的峰值和低点在下移，均位于50日和200日移动均线下方。

加元/美元：已收复美联储政策决议后录得的大部分失地，周五在欧洲早盘在支撑位1.2620加元和阻力位1.2800加元之间交投。今日加拿大将公布2月CPI数据，预计数据将放缓。这或成为买家再次挑战关键阻力位1.2800加元的一个理由。日线明确收于1.2800上方的话，后市有续涨向下一道阻力位1.2900的空间。从日线图来看，汇价仍在50日和200日移动均线上方交投。此外，上档退出三角形态的过程中包含了始于2月的价格行动，暗示趋势继续。因此，该货币对的整体趋势仍偏上档。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0677 1.0659 +0.17 -11.74 1.2097

美元/日圆 120.87 120.78 +0.07 +0.99 119.68

欧元/日圆 129.06 128.71 +0.27 -10.85 144.77

美元/瑞郎 0.9882 0.9899 -0.17 -0.59 0.9941

英镑/美元 1.4734 1.4747 -0.09 -5.39 1.5573

美元/加元 1.2674 1.2716 -0.33 +9.09 1.1618

澳元/美元 0.7676 0.7643 +0.43 -6.02 0.8168

新西兰元/美元 0.7447 0.7407 +0.54 -4.49 0.7797

欧元/瑞郎 1.0557 1.0550 +0.07 -12.22 1.2026

欧元/英镑 0.7246 0.7227 +0.26 -6.56 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2589 9.2548 +0.04 -2.22 9.4688

美元/挪威克朗 8.0794 8.0869 -0.09 +8.13 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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