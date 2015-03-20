国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦3月20日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周四重挫，尽数回吐周三在美联储宣布政策决议后录得的所有涨幅。跌势在1.0610美元止步，接着略有反弹。我仍然相信周三的涨势是2月26日至3月13日跌势的61.8%回档位，空头会再度做空，推动汇价跌破1.0610美元。该关口被突破后，会再次下探1.0460。我们的动能研究证明了我的看法。相对强弱指标尽管高于50，但趋势向下，似乎在准备跌破它的均衡障碍；而乖离率的移动平均值(MACD)已经触顶，有可能很快跌破它的触发位。至于整体趋势，欧元/美元的价格结构仍显示汇价长期内呈跌势。欧元/美元的峰值和低点在下移，均位于50日和200日移动均线下方。
加元/美元：已收复美联储政策决议后录得的大部分失地，周五在欧洲早盘在支撑位1.2620加元和阻力位1.2800加元之间交投。今日加拿大将公布2月CPI数据，预计数据将放缓。这或成为买家再次挑战关键阻力位1.2800加元的一个理由。日线明确收于1.2800上方的话，后市有续涨向下一道阻力位1.2900的空间。从日线图来看，汇价仍在50日和200日移动均线上方交投。此外，上档退出三角形态的过程中包含了始于2月的价格行动，暗示趋势继续。因此，该货币对的整体趋势仍偏上档。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0677 1.0659 +0.17 -11.74 1.2097
美元/日圆 120.87 120.78 +0.07 +0.99 119.68
欧元/日圆 129.06 128.71 +0.27 -10.85 144.77
美元/瑞郎 0.9882 0.9899 -0.17 -0.59 0.9941
英镑/美元 1.4734 1.4747 -0.09 -5.39 1.5573
美元/加元 1.2674 1.2716 -0.33 +9.09 1.1618
澳元/美元 0.7676 0.7643 +0.43 -6.02 0.8168
新西兰元/美元 0.7447 0.7407 +0.54 -4.49 0.7797
欧元/瑞郎 1.0557 1.0550 +0.07 -12.22 1.2026
欧元/英镑 0.7246 0.7227 +0.26 -6.56 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2589 9.2548 +0.04 -2.22 9.4688
美元/挪威克朗 8.0794 8.0869 -0.09 +8.13 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 白云; 审校 高琦)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率