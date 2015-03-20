欧元/美元：周四重挫，尽数回吐周三在美联储宣布政策决议后录得的所有涨幅。跌势在1.0610美元止步，接着略有反弹。我仍然相信周三的涨势是2月26日至3月13日跌势的61.8%回档位，空头会再度做空，推动汇价跌破1.0610美元。该关口被突破后，会再次下探1.0460。我们的动能研究证明了我的看法。相对强弱指标尽管高于50，但趋势向下，似乎在准备跌破它的均衡障碍；而乖离率的移动平均值(MACD)已经触顶，有可能很快跌破它的触发位。至于整体趋势，欧元/美元的价格结构仍显示汇价长期内呈跌势。欧元/美元的峰值和低点在下移，均位于50日和200日移动均线下方。