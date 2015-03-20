中国股市：近期上涨有其合理性，但投资者仍需注意市场风险--证监会

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月20日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期中国股市的上涨有其必然性和合理性，但在目前经济下行压力较大、部分股票估值较高、杠杆资金较活跃的情况下，投资者仍需要注意市场风险。
他在每周新闻例会上表示，投资者不要有所谓的“宁可买错也不能错过”的想法，更不要被市场上卖房炒股、借钱炒股言论所误导，而盲目跟风炒作。应当牢记入市有风险，投资需谨慎，理性投资，量力而行。
中国股市沪综指 周五收升1%，近七年收盘首次站上3,600点，并为连续第八日收涨。而创业板股指近期亦屡创历史新高。
他指出，近期股市上涨，是市场对经济增长“托底”、金融风险可控的认同，也是全面深化改革、市场流动性充裕、资金利率下行、中小企业上市公司盈利情况改善等多种因素的综合反映，有其必然性与合理性。未来股市的平稳健康发展，对于增强经济发展信心，扩大直接融资规模，加快经济转型升级意义重大。
截止周四，沪综指今年以来累计上涨10.75%，创业板指数涨幅达48.39%。他透露，年初至上周五，证券公司客户交易结算银证转帐净流入资金达1.18万亿。
从估值看，截止周四，沪深全部A股静态市盈率平均为25倍，其中中小板和创业板分别高达64倍和96倍。上证50 和沪深300 的成份股市盈率分别为12倍和16倍，与道琼斯指数、德国DAX30等国际主要股指的估值水平相当，但沪深两市约700只股票市盈率超过100倍。（完） (发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率