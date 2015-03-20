中国股市：近期上涨有其合理性，但投资者仍需注意市场风险--证监会

路透北京3月20日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期中国股市的上涨有其必然性和合理性，但在目前经济下行压力较大、部分股票估值较高、杠杆资金较活跃的情况下，投资者仍需要注意市场风险。

他在每周新闻例会上表示，投资者不要有所谓的“宁可买错也不能错过”的想法，更不要被市场上卖房炒股、借钱炒股言论所误导，而盲目跟风炒作。应当牢记入市有风险，投资需谨慎，理性投资，量力而行。

中国股市沪综指 周五收升1%，近七年收盘首次站上3,600点，并为连续第八日收涨。而创业板股指近期亦屡创历史新高。

他指出，近期股市上涨，是市场对经济增长“托底”、金融风险可控的认同，也是全面深化改革、市场流动性充裕、资金利率下行、中小企业上市公司盈利情况改善等多种因素的综合反映，有其必然性与合理性。未来股市的平稳健康发展，对于增强经济发展信心，扩大直接融资规模，加快经济转型升级意义重大。

截止周四，沪综指今年以来累计上涨10.75%，创业板指数涨幅达48.39%。他透露，年初至上周五，证券公司客户交易结算银证转帐净流入资金达1.18万亿。