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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 17:11 BJT

电子产业：台湾鸿海计划向日本夏普提供金援--杂志

路透东京3月20日 - 日本商业周刊东洋经济(Toyo Keizai)周五报导称，台湾鸿海 计划向陷入困境的电器厂商夏普 提供金援。

鸿海董事长郭台铭接受东洋经济采访时表示，他将最早在3月向夏普及其主要业务往来银行提出援助要约。

该杂志没有提供进一步的细节。

夏普已发出预警称，公司将录得四年来第三次年度亏损。该公司一直在与三菱东京日联银行和瑞穗银行谈判援助计划的条件。若谈妥，将成为夏普自2012年以来接受的第二次重大援助。(完)

(编译 白云; 审校 孙茉莉)
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