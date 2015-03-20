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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 18:05 BJT

欧洲热股：倍耐力重组报导提振股价涨至25年高点，计划引入亚洲股东

倍耐力为全球第五大轮胎制造商。银行界人士表示，亚洲方面一直不乏投资倍耐力的兴致，因该公司规模相对较小，与同业相较利润表现强劲。该公司生产的轮胎主要供摩托车、汽车及F1一级方程式赛车使用。

“这是个极佳的资产，公司结构精简，市值仅70亿欧元(75亿美元)，亚洲买家要吃下来并不困难，”一名熟悉该公司的银行界人士表示。

0922GMT，倍耐力股价大涨约5%至15.63欧元，今年以来已经上涨超过三成。

Corriere表示，倍耐力过去曾接触的亚洲业者包括韩国轮胎 、优科豪马橡胶(横滨橡胶) 、以及中国化工集团公司 和中策橡胶等，新的合作伙伴可能是其中之一。

韩国轮胎一发言人周五称并未知悉与倍耐力进行洽商之事，一名优科豪马轮胎发言人则称没有进行会谈。目前尚无法联系上中国化工集团及中策橡胶置评。(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦/蔡美珍)
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