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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 17:21 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶在淡静交投中略微收低，周线亦下跌

市场盘初曾上涨，获益于周末前涌现的空头回补，不过交易员称，受沪胶回吐涨幅影响，此间市场亦下滑。

“市况非常清淡”东京一交易商说道。

“我们预期胶价至少在下周前都将在200-200日圆间窄幅波动，3月合约下周三将到期。”他说道。

上海期交所9月主力期胶 涨5元人民币，报每吨12,560。稍早曾攀升至高点12,635元。

新加坡SICOM近月4月合约 尾盘报每公斤142.2美分，跌0.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
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