《中国金融债发行日程表》--3月23日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多40 1 周二招标 固息增发债 3/25-3/26 至多60 3 周二招标 固息增发债 3/25-3/26 至多60 5 周二招标 固息增发债 3/25-3/26 至多50 7 周二招标 固息增发债 3/25-3/26 至多90 10 周二招标 固息增发债 3/25-3/26 (今年第一至五期增发债) *农发行 80 2 3.95% 固息金融债 3/24-3/26 80 3 3.9850% 固息增发债 3/24-3/26 80 5 4.0996% 固息增发债 3/24-3/26 (三年及五年期为今年第六期和第七期增发债；两年期为第八期新发债) *进出口行 至多60 1 周四招标 固息金融债 3/26-4/1 至多50 5 周四招标 固息增发债 3/26-4/1 至多60 10 周四招标 固息增发债 3/26-4/1 (一年期为今年第七期新发债；五年及十年期为第六期和第五期增发债) 进出口行 60 5 *4.10% 固息金融债 3/19-3/24 60 7 *4.1703% 固息增发债 3/19-3/24 60 10 *4.2243% 固息增发债 3/19-3/24 (七年及10年期为今年第四、第五期增发债，五年期为新发） 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 已发行债券 《中国2015年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2015年已发行金融债一览表》 (整理 吕雯瑾; 审校 吴芳/边竞)