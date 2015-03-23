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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 15:34 BJT

《中国金融债发行日程表》--3月23日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================  
 *国开行     至多40            1         周二招标     固息增发债    3/25-3/26
             至多60            3         周二招标     固息增发债    3/25-3/26
             至多60            5         周二招标     固息增发债    3/25-3/26
             至多50            7         周二招标     固息增发债    3/25-3/26
             至多90           10         周二招标     固息增发债    3/25-3/26
                                  (今年第一至五期增发债) 
 *农发行         80            2         3.95%        固息金融债    3/24-3/26
                 80            3         3.9850%      固息增发债    3/24-3/26
                 80            5         4.0996%      固息增发债    3/24-3/26
              (三年及五年期为今年第六期和第七期增发债；两年期为第八期新发债)
 *进出口行   至多60            1         周四招标     固息金融债    3/26-4/1
             至多50            5         周四招标     固息增发债    3/26-4/1
             至多60           10         周四招标     固息增发债    3/26-4/1
              (一年期为今年第七期新发债；五年及十年期为第六期和第五期增发债)
  进出口行       60            5         *4.10%       固息金融债    3/19-3/24
                 60            7         *4.1703%     固息增发债    3/19-3/24
                 60           10         *4.2243%     固息增发债    3/19-3/24
                       (七年及10年期为今年第四、第五期增发债，五年期为新发）
                     
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次    
  发行日程                  
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》
    
  已发行债券                
  《中国2015年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2015年已发行金融债一览表》

 (整理 吕雯瑾; 审校 吴芳/边竞)
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