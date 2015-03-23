《中国2015年国债发行中标明细表》--3月23日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/14 1 3.14% 3.23% 200 3.55 ===================================================================== 二期 1/21 7 3.36% 3.40% 200 2.80 续发1 2/25 3.1752% -- 200 2.43 *续发2 3/18 3.3624% 3.36% 200 1.93 (中标参考收益率) ===================================================================== 2014年 1/28 10 3.4205% 3.40% 200 2.28 第29期 (中标参考收益率) 续发2 3/4 3.3897% 3.40% 200 1.98 (中标参考收益率) ===================================================================== 三期 2/4 5 3.31% 3.34% 200 2.59 续发 3/11 3.2851% 3.35% 200 2.72 (中标参考收益率） ===================================================================== 合计 1,600 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 暂无 =============================================================== 合计 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2014年国债发行中标明细表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次