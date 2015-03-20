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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 17:52 BJT

中国央行：34%的银行家预期二季度货币政策“趋松”--央行调查报告

路透北京3月20日 - 中国央行周五发布的一季度银行家问卷调查报告显示，对下季度货币政策34%的银行家预期“趋松”，60.2%的银行家预期“适度”。

银行家调查一季度贷款总体需求指数为68.8%，较上季提高3.9个百分点。

同时发布的一季度城镇储户问卷调查报告显示，物价满意指数为27.7%，较上季提高2.3个百分点；51.9%的居民认为目前房价高，较上季度下降6.9个百分点。

而在企业家问卷调查报告中，一季度经营景气指数为52.8%，较上季下降1.7 个百分点；出口订单指数为44.2%，较上季下降3.7 个百分点。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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