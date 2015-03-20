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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 18:47 BJT

中国经济：1-2月国有企业利润同比下降21.5%，三大石油公司利润大降

路透北京3月20日 - 中国财政部周五表示，2015年1-2月国有企业利润同比下降21.5%，主要因国际油价下跌导致中石油等三大石油公司利润锐减。如扣除三大石油公司影响，同比降幅为1.2%。 　　财政部网站新闻稿称，1-2月国有企业利润总额2,556.6亿元人民币。中央企业利润同比下降23.6%,地方国有企业利润同比下降12.5%。电子、施工房地产等行业利润增幅较高，石油、建材等行业利润降幅较大，石化、交通等行业亏损。

1-2月国有企业营业总收入65,908.2亿元，同比下降5.4%。中央企业同比下降6.9%。地方国有企业同比下降2.8%。

1-2月国有企业营业总成本64,264.6亿元，同比下降4.7%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降1.7%、下降0.2%和增长11.5%。同期应交税金6385亿元，同比增长0.1%。（完）

欲浏览全文，点击 here (发稿 张晓翀； 审校 黄凯)
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