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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 17:45 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月20日

路透香港3月20日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             88.39                       14.51
 买入成交金额                   49.90                        8.21
 卖出成交金额                   38.49                        6.31
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      306,923,513    386,182,315     693,105,828
 2                   华泰证券      373,494,826    317,011,008     690,505,834
 3                   伊利股份      392,113,737    113,960,065     506,073,802
 4                   中国北车      248,396,533    246,247,200     494,643,733
 5                   中信证券      176,794,209    163,442,560     340,236,769
 6                   中国银行      195,120,645    131,454,208     326,574,853
 7                   中国人寿      201,195,400     54,310,865     255,506,265
 8                   海通证券      103,162,763    124,166,141     227,328,904
 9                   中国重工      164,063,805     58,619,023     222,682,828
 10                  招商证券      114,306,419     59,384,460     173,690,879
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电     32,146,160    129,099,240     161,245,400
 2                 海通证券         20,841,552     43,636,704      64,478,256
 3                 腾讯控股         42,421,750     20,072,380      62,494,130
 4                 中国南方航空        846,300     54,175,660      55,021,960
 5                 中信证券         26,567,925     21,733,400      48,301,325
 6                 阿里影业         32,577,700     11,852,000      44,429,700
 7                 中国平安         10,914,700     29,992,250      40,906,950
 8                 顺风清洁能源     24,968,200      6,916,260      31,884,460
 9                 吉利汽车         23,053,250      5,438,050      28,491,300
 10                中国建材         26,543,360        121,400      26,664,760
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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