表格：沪港通活跃股一览--3月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月20日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 88.39 14.51 买入成交金额 49.90 8.21 卖出成交金额 38.49 6.31 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 306,923,513 386,182,315 693,105,828 2 华泰证券 373,494,826 317,011,008 690,505,834 3 伊利股份 392,113,737 113,960,065 506,073,802 4 中国北车 248,396,533 246,247,200 494,643,733 5 中信证券 176,794,209 163,442,560 340,236,769 6 中国银行 195,120,645 131,454,208 326,574,853 7 中国人寿 201,195,400 54,310,865 255,506,265 8 海通证券 103,162,763 124,166,141 227,328,904 9 中国重工 164,063,805 58,619,023 222,682,828 10 招商证券 114,306,419 59,384,460 173,690,879 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 32,146,160 129,099,240 161,245,400 2 海通证券 20,841,552 43,636,704 64,478,256 3 腾讯控股 42,421,750 20,072,380 62,494,130 4 中国南方航空 846,300 54,175,660 55,021,960 5 中信证券 26,567,925 21,733,400 48,301,325 6 阿里影业 32,577,700 11,852,000 44,429,700 7 中国平安 10,914,700 29,992,250 40,906,950 8 顺风清洁能源 24,968,200 6,916,260 31,884,460 9 吉利汽车 23,053,250 5,438,050 28,491,300 10 中国建材 26,543,360 121,400 26,664,760 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率