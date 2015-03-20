《离岸人民币综述》流动性趋紧推高收益率，点心债吸引力增强

* 在岸与离岸债券收益率“倒挂”或持续

* 流动性紧张推高点心债收益率

* 人民币汇率与收益率近期均有利

记者 赵红梅

路透香港3月20日 - 3月香港离岸人民币流动性趋紧情况并未明显改观，这推高了点心债的收益率，尤其是短期端吸引力更胜一筹，而在岸人民币债券因经济增速与通胀走弱背景下，已明显走低，在岸与离岸债券收益率“倒挂”或将持续。

香港各家银行的存款战未见停歇，华侨永亨银行本周一新推出120天人民币定存优惠，年利率高达4.38%。市场料银行界将普遍采取“短加长减”策略，即集中保持半年以上短期人民币定存的高息优惠，长期优惠则到期后不会再续。

目前，香港多家银行提供的离岸一年期存款利率高达4%以上，已经超过境内基准储蓄率的上限。

中银国际固定收益研究主管王卫认为，离岸人民币流动性紧张状况推高了点心债的收益率，尤其是在短期限走高且存续期短，料对投资者吸引力有所增加。

截止3月13日，汇丰点心债平均收益率在4.95%，18日则已略升至5.0%，而周五则为5.04%。

新加坡华侨银行经济分析师谢栋铭表示，收益率和人民币升值是点心债两大卖点，但人民币近期走稳才刚开始，能否改变海外投资者对人民币贬值的预期，还有待观察，而收益率的走高是会增加一定吸引力。

中国人民币兑美元 即期周五早盘连四日大步上冲，盘中一度触及逾三个月高位，近日强劲走势已将年初跌幅收平。2014年，人民币则告别了2005年汇改以来的长期单边升值模式，年度贬值2.42%。

中国银行投资银行与资产管理部副总经理宋福宁周四亦称，境内外人民币债收益率的“倒挂”，主要是离岸人民币流动性趋紧、离岸市场结构性变迁，如跨境资本流动通道的快速扩张导致资金回流等。而人民币汇率贬值预期增强，亦从利率平价和资产吸引力方面推高离岸人民币债券收益率。

而在经济增速与通胀水平双双走弱背景下，在岸人民币债券市场收益率自2014年10月以来明显走低。在岸与离岸债券收益率持续“倒挂”，并料会持续一段时间。

香港离岸人民币国债3年期 目前收益率为3.615%，境内人民币国债同期限 收益率为3.17%。

流动性方面，CNH市场流动性紧张趋势较上周略有走低，周五，香港人民币银行同业拆息(CNH Hibor) 隔夜 和7天 利率分别报4.02%、4.58%，CNH交叉货币互换(CCS)利率今年以来亦保持高位，一年期和三年期CNH CCS分别为4.25%和3.90%。

中信证券分析师杨希认为，3月-6月是美联储是否加息的关键时点，美元指数已突破100点大关，强势美元料仍会继续压制离岸人民币债市的表现，会导致人民币波动加大、CNH市场流动性紧张。

他认为，离岸人民币债券表现分化，汇率和流动性因素致使高等级债券吸引力不断降低，建议投资者关注信用资质较好、收益率具有比较优势的未评级国企债券、受益于国内融资放开的大型房企债券、券商债券等。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金 债券数量

汇丰 9,406.4 46

渣打 8,003.8 13

法巴 7,015.4 14

星展 1,952.6 12

德意志 1,164.5 3

**本周市场动态**

--台湾柜台买卖中心周三表示，上调今年国际债券与宝岛债的新发行目标，分别从各200亿美元、人民币增加至300亿美元及人民币，增幅达50%。

--本周，首支内地担保公司担保增信的境外人民币债在香港发行，该支债券由金紫荆投资控股有限公司发行，中国金融投资管理有限公司提供反担保，期限3年、金额为3亿元，承销商为摩根大通。此次为亚太市场第一次采用第三方担保机构担保的模式。

-- 台湾人民币投资热方兴未艾，由国泰投信募集的富时中国A50指数股票型基金(ETF)，仅以一个工作日即募满逾53亿台币额度。公司周二表示，将尽快向主管机关报请成立，预计4月1日正式挂牌上市。

--台湾宝岛债今年来发行热络，本月底将可望突破100亿元人民币大关，较去年同期暴增逾五倍。发行端为在激烈竞争中突围而出，上周开始在短券加入提前赎回(Callable)发行条件，藉由拉高收益率以博得买盘青睐。 （完） (审校 黄凯)