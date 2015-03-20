欧洲汇市：英镑走势沉重，投资者对英央行加息时间预期推迟至明年中

英镑兑美元 跌0.1%至1.4745美元，欧元兑英镑 涨0.3%，至0.7250英镑。

“在通胀风险问题上，英国央行由不太担心通胀风险的立场转变为更温和的论调，将打压投资者信心，”FXTM首席市场策略师Jameel Ahmad说。“英镑将面临强劲的潜在下行风险，如果它跌至1.42/1.43美元的区域，我也不会感到意外。”

英国央行首席经济学家霍尔丹称，降息或升息的机率差不多均衡，央行为了实现2%的通胀目标，需要在政策上做好升息和降息的两手准备。

由于霍尔丹是货币政策委员会的成员之一，他的言论当然有分量。有分析师称，在5月大选前的政治不确定性之外，重新掀起有关央行利率到底会是升还是降的辩论，应该意味着英镑将承压。(完)

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