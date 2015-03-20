欧洲汇市：英镑走势沉重，投资者对英央行加息时间预期推迟至明年中

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
英镑兑美元 跌0.1%至1.4745美元，欧元兑英镑 涨0.3%，至0.7250英镑。
“在通胀风险问题上，英国央行由不太担心通胀风险的立场转变为更温和的论调，将打压投资者信心，”FXTM首席市场策略师Jameel Ahmad说。“英镑将面临强劲的潜在下行风险，如果它跌至1.42/1.43美元的区域，我也不会感到意外。”
英国央行首席经济学家霍尔丹称，降息或升息的机率差不多均衡，央行为了实现2%的通胀目标，需要在政策上做好升息和降息的两手准备。
由于霍尔丹是货币政策委员会的成员之一，他的言论当然有分量。有分析师称，在5月大选前的政治不确定性之外，重新掀起有关央行利率到底会是升还是降的辩论，应该意味着英镑将承压。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/白云; 审校 张明钧/蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)