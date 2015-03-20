中港个股：中国平安称今年保险资金投资策略较积极，机会与风险并存

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月20日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险（集团）股份有限公司 首席投资执行官陈德贤周五表示，今年国内外金融市场环境是机会与风险并存，公司在保险资金的投资方面，将采取比较积极的投资策略。
在业绩说明会上，他未对今年投资策略做更细化的阐述。自去年起，中国平安投资策略较前几年稍显积极，适度增加了权益类投资比重。
他指出，今年全球及中国的货币仍呈宽松，流动性较高，大家对投资不必过于悲观。不过一些长期负面因素，例如人口老化，去杠杆化等仍旧存在，传统行业的利润还没有那么快回升。
他透露，尽管去年底的保险资金投资组合中，固定收益类投资占比下降，但其实是总的投资资产规模明显上升所致，去年固收和股票投资均呈净买入，其中包括债权计划和债券在内的固收产品净买入约1,600亿元人民币，股票净买入约90亿元。
据公司年报，2014年底中国平安的总投资资产规模达1.47万亿元，较上年底增加0.24万亿元。其中固收类投资占比由上年的82.2%下降至79.7%，降低2.5个百分点；权益投资占比则上升3.6个百分点至14.1%。
对于外界关注的互联网金融领域，公司董事长兼首席执行官（CEO）马明哲表示，互联网公司成长的要素包括流量、频率及价值转换，目前中国平安的互联网平台流量不缺，未来需要推动流量增加使用频率，增加总体交易量。
在被问及其互联网子公司何时盈利时，马明哲回应称，“我们比一般互联网公司目标更清晰，本身的商业模式和盈利模式更加清晰。”
围绕“医食往行玩”五个领域，中国平安已布局了七个专业互联网子板块，例如聚焦汽车交易的平安好车、从事房产金融的平安好房、资产交易信息服务平台陆金所。去年底公司的互联网用户数已超过1.37亿，年活跃用户数近7,000万。
随着这些子公司的发展壮大，有业内人士预计中国平安未来会将这些平台分拆上市，其中陆金所呼声最高。中国平安高层今天对此未做正面回应，中国平安总经理任汇川仅表示，“我们对此（分拆上市）持开放态度，只要这对股东有利。”
据公司年报，公司的互联网战略具体而言是：通过“任意门”衔接起丰富的应用场景，聚焦于资产管理和健康管理，推动大数据的挖掘、分析及应用，搭建起资产交易市场、积分交易市场、汽车交易市场以及房产金融市场，为广大用户提供一站式金融生活服务。
中国平安周五公布年报，去年公司实现净利392.79亿元、，同比增长39.5%。公司提出拟派发末期股息每股0.5元，并以资本公积金每10股转增10股，如此高送转方案在保险股中属首见。
受业绩及高送转方案激励，中国平安A股和H股周五均大涨，A股收升3.54%；H股收高4.07%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率