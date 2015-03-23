重温稿-《台湾新债预测》鸿海五年期公司债得标利率料落在1.40-1.48%

路透台北3月20日 - 台湾三家承销商周五表示，鸿海 下周一将标售的公司债，预估三年期得标利率在1.20-1.25%；五年期则估落于1.40-1.48%。

承销商指出，近期长期公债殖利率走高，但美国联邦储备理事会(FED/美联储)议息会议过后，公债殖利率又回头走低，目前很难评估殖利率的水位。

也有一不具名的承销商认为，部分客户反映对鸿海的公司债额度已满，对此期公司债兴趣缺缺。

承销商表示，本次鸿海的无担债是今年首期，预计发行总额76.5亿台币，年期则是规划10年内、366天以上，并无特殊规划年期，以询价结果为主。

鸿海本次发债将采固定利率计息，每一年计、付息一次。到期则一次还本。(完)