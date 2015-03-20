更新版 1-中国央行：一季度经济热度下降，34%银行家预期货币政策趋松--调查

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 企业家和银行家宏观经济热度指数下降
* 34%的银行家预期下季度货币政策“趋松”
* 储户对未来物价预期指数下降
* 认为房价高的居民比例下降 (新增更多报告内容)
路透北京3月20日 - 中国央行周五发布调查报告显示，银行家和企业家一季度宏观经济热度指数双双下降，而储户物价满意指数较上季提高。对下季度货币政策，34%的银行家预期“趋松”，60.2%的银行家预期“适度”。
央行对企业家和银行家的问卷调查报告显示，企业家宏观经济热度指数为29.2%，较上季下降1.9 个百分点。银行家宏观经济热度指数为23.6%，较上季下降2.7 个百分点。
同时发布的一季度城镇储户问卷调查报告显示，物价满意指数为27.7%，较上季提高2.3个百分点，未来物价预期指数为59%，较上季下降5.5个百分点。
一季度认为货币政策“适度”的银行家占比下降2.4个百分点至74.8%，认为“偏松”的比例较上季提高4.8个百分点至14.2%。一季度54.7%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季提高5.9个百分点。
一季度贷款总体需求指数为68.8%，较上季提高3.9个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数和非制造业贷款需求指数分别为59.2%和60.1%，较上季分别提高1.2和1.4个百分点。
在企业家问卷调查报告中，企业家一季度经营景气指数为52.8%，较上季下降1.7个百分点；出口订单指数为44.2%，较上季下降3.7个百分点。企业家信心指数为59.2%，已连续下降五个季度。
房价方面，有51.9%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季下降6.9个百分点，44%的居民认为目前房价“可以接受”；对于下季度房价，15.6%的居民预期“上涨”，52.9%的居民预期“基本不变”；未来三个月内准备出手购买住房的居民占比为13.8%，较上季下降0.7个百分点。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率