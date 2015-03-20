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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 18:05 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增232亿台币，连续四周净增

路透台北3月20日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增232亿台币，连续四周累计净增1,523亿台币，央
行存单未到期余额为6兆(万亿)9,157.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额亦净增7亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
   3/16     2,037.50          *2,244.50         +207.00
   3/17       957.00             963.00           +6.00
   3/18     1,958.50           1,965.50           +7.00
   3/19     1,358.70           1,364.70           +6.00
   3/20     2,005.50           2,011.50           +6.00
 总计       8,317.20           8,549.20         +232.00
    注：* 表含发行二年期存单200亿台币 
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   3/16              30.00                    8.00
   3/17              28.00                    6.00
   3/18              37.00                    8.00
   3/19              14.00                    5.00
   3/20              16.00                    5.00
 总计               125.00                   32.00
 (完)  

 (记者 詹静宜  审校 黄凯)
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