《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增232亿台币，连续四周净增

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月20日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增232亿台币，连续四周累计净增1,523亿台币，央 行存单未到期余额为6兆(万亿)9,157.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额亦净增7亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/16 2,037.50 *2,244.50 +207.00 3/17 957.00 963.00 +6.00 3/18 1,958.50 1,965.50 +7.00 3/19 1,358.70 1,364.70 +6.00 3/20 2,005.50 2,011.50 +6.00 总计 8,317.20 8,549.20 +232.00 注：* 表含发行二年期存单200亿台币 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 3/16 30.00 8.00 3/17 28.00 6.00 3/18 37.00 8.00 3/19 14.00 5.00 3/20 16.00 5.00 总计 125.00 32.00 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率