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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 18:23 BJT

更新版 1-亚洲金融：日本对于加入亚投行举棋不定，夹在中美之间左右为难

多位官员指出，日本之所以对于加入亚投行有所迟疑，是因为担心中国所主导的放贷行为，同时也考量到其与美国当局的关系，以及亚投行与亚洲开发银行(ADB)可能产生的竞争关系。亚洲开发银行总部设在马尼拉，由日本及美国主导。

依照惯例，亚洲开发银行的领导人大多是日本央行或是财务省的前高阶官员。

但熟知日本政策制定的消息人士称，东京当局应该介入参与，以确保达成最佳的放贷举措，并避免被边缘化。“随着欧洲加入、而美国和日本置身事外，形势看来有些尴尬。”

日本财务大臣麻生太郎在一场记者会上表示，在决定是否提供贷款时，亚投行应该让董事会负责检查和审批。

“我们一直要求确保债务可持续性，并考虑其对环境和社会的影响，”他在内阁会议后向记者称。

“如果这些问题都能得到保证，我们可能会(考虑加入)。我们将从外交和经济角度认真地考虑这个问题，但目前为止，我们还未听到任何回应。”

日本内阁官房长官菅义伟将麻生太郎的评论解读为，“除非这类问题获得解决，否则不可能加入。”(完)

(编译 李春喜/张明钧; 审校 孙茉莉)
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