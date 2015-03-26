重温稿-路透调查：日本第一季短观企业信心料呈上扬，2月核心通胀率料续跌

* 第一季短观大型制造业景气判断指数预估升至正14，前季为正12

* 大型制造业及非制造业信心料进一步改善

* 日本央行短观调查将在3月31日2350GMT公布

* 3月26日2330GMT公布2月核心CPI，料较上年同期上升2.1%

路透东京3月20日 - 未来几周将公布的数据料将显示，第一季日本制造业信心有所回升，且预计进一步改善，因弱势日圆提振出口商，而油价下跌则压低营运成本。

大型企业亦可能小幅上修4月起新财年的资本支出计划，为日本经济增添吉兆。

但由于油价疲软，2月核心通胀率料将连续第七个月放缓，进一步远离日本央行的2%通胀率目标。

根据路透对15位经济分析师的调查，日本央行季度短观调查的大型制造业景气判断指数料较前季上升2点，至正14。

这将是2014年3月当季调查以来的最高指数，经过去年4月消费税调升造成销售受创大于预期的波折后，企业信心终于回升。

“由于消费税调升的打击日益消退、美国经济复苏、日圆走软、及油价下跌等有利因素，业务环境已经改善，”NLI基础研究所一名分析师在调查中指出。

服务业信心可能也略微好转，大型非制造业景气判断指数料为正17，较三个月前上升1点。这将是连续第二季上升。

调查显示，大型制造业者认为4-6月企业信心指数将进一步反弹，而非制造业者预测信心指数将持平。

中小型制造业和非制造业企业信心料也上升，但仍保持在较低水平，这一定程度上是因为日圆贬值致成本上升。

日本央备受关注的短观调查料显示，在新财年大型企业计划将资本支出上调0.5%。

“随着国内外需求的温和复苏，大型企业的获利和工厂产出可能继续改善，我们预计制造业者和非制造业者都将扩大支出计划，”瑞穗总研的一名分析师表示。

日本央行将在3月31日2350GMT公布该数据。

**CPI、就业和家庭支出数据**

政府将在下周五发布2月核心通胀数据，预计将显示通胀率进一步放缓。

调查显示，若扣除上调消费税的影响，2月扣除生鲜食品但包含油品的核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期增长0.1%。若计入上调消费税的影响，2月核心CPI料较上年同期增长2.1%。

日本央行总裁黑田东彦称，央行尚未完全消除通缩心态，拥有足够的工具来对抗通缩和实现物价目标。

调查显示，日本2月失业率预计将从1月的3.6%降至3.5%，求才求职比率料从1月的1.14升到1.15，这将为1992年3月以来最高。

政府希望趋紧的就业市场能推升薪资并促进民间消费成长，这将进而带动企业增加投资，形成良性循环，从而引领日本经济走出长达数十年迟滞。

但调查显示，日本2月家庭支出料按年下滑3.2%，这将为连续11个月下降，不过降幅低于1月的5.1%。

日本政府将于3月27日当地时间上午8:30（3月26日2330GMT）公布CPI、就业和家庭支出数据。同一日还将出炉2月零售销售数据，预计按年下滑1.5%，1月零售销售为按年下降2.0%。（完）