中国证券：上证所新兴板方案已上报证监会，支持网络企业国内上市

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月20日 - 中国上海证券交易所周五称，其新兴板有关方案已经上报中国证监会，未来新兴板可以支持未盈利的互联网企业在A股市场发行上市。
上交所官方微博称，新兴板将重点服务已跨越创业阶段、经过发展具有一定规模的新兴企业。相较于创业板，新兴板在多层次资本市场建设总体框架下，将设置相对较高的财务门槛或市值要求。
上交所强调，新兴板并不等同于创业板，两个板块将错位发展，共同服务于新兴企业、中小企业上市融资。
对于众多互联网企业因不满足盈利条件而曲线海外上市的现状，上证所指出，随着国内私募股权投资市场发展壮大，未上市的互联网企业应无需搭建“红筹+VIE”架构、筹集海外资金并在海外市场上市。
上证所表示，对于这类符合相关条件的企业，未来新兴板除了可以支持其在A股市场发行上市外，上交所也正在积极研究推动已经搭建“红筹+VIE”架构或已在境外上市的互联网企业在境内上市的相关问题。（完） (发稿 林琦/张世儒; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率